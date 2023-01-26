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    Факт продажи медиками новорожденной девочки прокомментировала Ажар Гиният

    26 Января 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются Минздравом для недопущения фактов торговли новорожденными, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным СМИ, я подробностей не знаю, женщина была выписана с ребенком, которого родила, а все эти случаи происходили, когда она находилась на съемной квартире», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    По словам министра, на сегодня во всех родильных домах установлено видеонаблюдение, и заведующие следят за происходящим в родильных палатах.

    «Если роды прошли нормально, их долго не держат, три-четыре дня по стандарту. Раз такой инцидент случился, еще раз по всей стране проведем работу со всем медперсоналом», - добавила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что за 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
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