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    Факт приставания таксиста к ребенку расследуют в Атырау

    20 Мая 2023, 15:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Факт приставания таксиста к ученице седьмого класса расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, о случившемся стало известно от мамы девочки, которая рассказала подробности происшествия. В настоящее время проводится расследование по статье Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за «Совершение аморальных действий без применения силы в отношении малолетнего ребенка» (124-ст., ч.1).

    У подозреваемого шестеро детей, подрабатывает таксистом он на чужом автомобиле.
    Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание от 7 до 12 лет колонии.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Атырау Дети
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