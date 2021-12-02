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    Факт незаконной организации покера пресечен в Карагандинской области

    2 Декабря 2021, 09:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области организатор незаконных азартных игр приговорен к году ограничения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.

    Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр. А. Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.

    А. Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах города Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».

    При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».

    А. Левской осужден к одному году ограничения свободы.

    Все изъятые вещественные доказательства переданы для уничтожения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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