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    Факт коммерческого подкупа пресекли в Павлодарской области

    21 Апреля 2021, 14:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В город Аксу руководитель одного из предприятий незаконно получила денежные средства в качестве коммерческого подкупа за выдачу свидетельства о прохождении обучения по специальности «Электрогазосварщик». Обучение фактически не проводилось, документы оформлялись формально. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Так как данная специальность стоит в основе многих отраслей – от строительства до нефтеперерабатывающей сферы, выдача сертификатов без процесса обучения представляет большой риск для населения.

    Факт выявлен сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Приговором Аксуского городского суда руководитель организации признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанные с учебно-образовательной деятельностью сроком на 2 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Образование Коррупция
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