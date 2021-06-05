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    Facebook заблокировал на два года аккаунты Дональда Трампа в своих соцсетях

    5 Июня 2021, 07:30

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Компания Facebook заблокировала на два года аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в своих соцсетях Facebook и Instagram. После захвата Капитолия его сторонниками аккаунты Трампа были заблокированы бессрочно, однако надзорный совет компании выступал против этого решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    В мае независимый надзорный совет компании поддержал блокировку Трампа в Facebook и Instagram, но призвал вновь пересмотреть это решение через 6 месяцев.

    Совет раскритиковал решение заблокировать Трампа бессрочно как «неопределенное и нестандартное наказание». Менеджмент соцсети заявил, что Трамп грубо нарушил правила, поддержав на своей странице захватившую Капитолий толпу.

    Компания признала, что решение было непрозрачным и что политика наказаний за подобные действия нуждалась в систематизации. Именно об этом говорится в сделанном в пятницу заявлении вице-президента по международным делам Facebook, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Ника Клегга, объявившего о введении новых протоколов применения таких правил.

    Учитывая серьезность нарушения в соответствии с новыми правилами аккаунты бывшего президента будут заблокированы на два года, а после этого разблокированы, только если модераторы сочтут, что аккаунты не представляют общественной опасности.

    Новые правила коснулись не только Трампа: соцсеть постепенно меняет правила относительно постов, размещенных политиками. Раньше в их постах не модерировались оскорбления или вводящие в заблуждения высказывания, поскольку их посты считались общественно важной информацией. Теперь политики потеряют этот иммунитет.

    В своем заявлении бывший президент США Трамп подчеркнул, что решение соцсети «оскорбляет рекордное количество в 75 млн. избирателей и многих других». Трамп вновь обвинил соцсеть в цензуре.

    На этой неделе закрылась соцплатформа «Со стола Дональда Трампа», которая была создана специально для того, чтобы бывший президент мог общаться со своими сторонниками. Аккаунты Трампа заблокировали также Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и другие платформы. После штурма Капитолия 6 января и отказа Трампа признать результаты выборов 2020 года соцсети решили, что присутствие президента США на их платформах создает риск насилия.

    Независимый совет Facebook состоит из 20 членов - ученых, журналистов, экспертов по свободе слова, также в нем состоит бывший премьер-министр Дании. Совет имеет полномочия принимать решение относительно контента соцсети.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СМИ США
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