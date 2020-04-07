Facebook собирает данные пользователей для борьбы с коронавирусом

КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ – Компания Facebook выпускает новые карты перемещения пользователей, которые помогут исследователям в борьбе с глобальной пандемией COVID-19, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook News.

Люди изолируются, чтобы защититься от смертельно опасного вируса, медицинские работники спасают жизни на передовой, больницы работают над тем, чтобы получить нужные ресурсы, а системы общественного здравоохранения стремятся найти лекарство, которое спасет жизни многих людей на Земле. Для этого им нужна актуальная информация о том, работают ли профилактические меры, принятые правительствами, и как распространяется вирус.

В рамках программы «Data for Good» Facebook разработал карты перемещения населения, которые исследователи и некоммерческие организации уже используют для лучшего понимания кризиса коронавируса. Стоит отметить, что личные данные пользователей конфиденциальны.

Карты профилактики заболеваний представляют собой агрегированные наборы информации, которые могут использоваться работниками здравоохранения, чтобы лучше понять, как динамика численности и структуры населения влияет на распространение болезни.

По сообщению руководства Facebook, за счет получения такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции.

Исследователи и эксперты в области здравоохранения во всем мире выступают за увеличение объема этой информации для своевременного и эффективного реагирования на пандемию.

С момента начала пандемии COVID-19 Facebook установил партнерские отношения с десятками доверенных организаций для использования карт профилактики коронавируса. В числе таких партнеров – Гарвардская школа общественного здравоохранения в США, Национальный университет Цинь Хуа на Тайване и Павийский университет в Италии, а также такие некоммерческие организации и учреждения, как Direct Relief, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Всемирный банк.