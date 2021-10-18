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    Facebook наймет десять тысяч сотрудников для создания «метавселенной»

    18 Октября 2021, 22:12

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Facebook планирует нанять десять тысяч сотрудников в Евросоюзе для создания «Метавселенной» — продвинутой платформы дополненной реальности. Это решение в компании назвали показателем доверия к европейским технологиями и потенциалу европейских талантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Предполагается, что «метавселенная» Facebook будет разработана за пять лет. Как объясняют представители интернет-гиганта, этот проект обеспечит глубокую связь виртуального и реального, позволит, например, физически ощущать присутствие другого человека в виртуальном пространстве.

    «Метавселенная поможет раскрыть новые творческие, социальные и экономические возможности, а европейцы будут создавать ее с самого начала», — такое заявление Facebook прозвучало на фоне резонансных проблем, с которым столкнулась компания. Это, в частности, обвинения в нарушении антимонопольного законодательства, напоминает корреспондент Financial Times Хавьер Эспиноза:

    «Бренд Facebook, похоже, понес серьезные репутационные потери. Как вы знаете, в Брюсселе продолжается антимонопольное расследование по вопросу о том, использует ли компания данные, собранные у пользователей, чтобы добиться преимущества перед конкурентами».

    Репутационные потери Facebook связывают и с показаниями бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хоген в Конгрессе США. Она рассказывала, что администраторы соцсети ради прибыли сохраняют доступ к фейкам, а также опасной и разжигающей ненависть информации.

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