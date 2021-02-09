Facebook будет удалять ложную информацию о вакцинах против коронавируса

КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ - В компании Facebook заявили о решении внедрить новое правило, связанное c распространением ложной информации о вакцинах против коронавируса. Любая информация, содержащая ложные факты о вакцинах, впредь будет удалена с платформ Facebook и Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт BusinessInsider.com.

В понедельник компания обновила список слов, использование которых в сочетании со словом «вакцина» может расцениваться как дезинформация. Список пополнился такими словами, как: «токсичный», «вредный», а также «способствующий развитию аутизма». Самая крупная компания начала бороться с ложной информацией о вирусе уже с начала февраля.

Сообщается, что посты с текстом о том, что вакцина от COVID-19 может «убить» или «серьезно навредить здоровью», «способствовать аутизму или бесплодию», «модифицировать ДНК вплоть до превращения человека в обезьяну» будут удалены со всех платформ сети Facebook. Также будет удалена ложная информация о том, что «намного безопаснее переболеть вирусом, чем привиться» и что «прививки не являются безопасными для определенных групп людей».

С сайта будут также сниматься фейковые данные о разработке вакцин и их эффективности.

В компании отметили, что были проведены разговоры с ВОЗ и другими передовыми организациями в области здравоохранения, прежде чем составлять список слов, которые будут расцениваться как ложная информация.

В 2021 году компания Facebook намерена оказать поддержку ведущим специалистам, занимающихся вопросами здравоохранения, и официальным лицам в их усилиях по иммунизации миллиардов людей.

Напомним, что в октябре прошлого года компания заблокировала страницы и группы, связанные с теорией заговора QAnon.