«Фабрики» массовой переподготовки планируют запустить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с изменениями на рынке труда в Казахстане планируют открыть «фабрики» массовой переподготовки с акцентом на помощь в трудоустройстве молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня внешние факторы очень сильно влияют на рынок труда. Хотел бы несколько факторов привести в виде примеров. У нас 15% населения занятых имеет только среднее образование. Им очень сложно трудоустроиться. Более 40% выпускников не трудоустраиваются по специальности. При выборе профессии 34% не сами выбирают будущую профессию. В дальнейшем, после завершения обучения, естественно, они не могут трудоустроиться. Поэтому важна профориентация со школьной скамьи, чтобы ученик при выходе из школы осознанно шел поступать в тот вуз, который ему по душе», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов во время пресс-конференции в СЦК.

В связи с этим министерство планирует открыть большие центры - «фабрики» массовой переподготовки, повышения квалификации на базе колледжей и действующих предприятий. Первые такие фабрики планируется запустить под Алматы, Шымкентом, где сконцентрирована большая часть молодежи.

«Это опыт США и других европейских и азиатских стран, когда во время кризисных моментов они обучали население быстрым профессиям. То есть это не 2-3 года обучения, а 2-3-месячные курсы, по которым можно быстро получить навыки, сертификат и быстро выйти на рынок», - пояснил Е. Биржанов.