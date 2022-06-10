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    Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Нур-Султане

    10 Июня 2022, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 июня по 5 ноября каждые выходные дни в столице будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Участие в них примут более 40 местных предпринимателей и представителей региональных производителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Как сообщили в акимате, на ярмарках будут представлены основные виды овощей, мясная и молочная продукция, бакалея, рыба, мед, которые будут реализовываться по ценам ниже рыночных по городу Нур-Султану.

    К участию в них уже привлекли аграриев Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей.

    «Ярмарка развернется на парковке возле стадиона «Астана-Арена» по адресу проспект Туран, 48 и будет действовать с 09:00 до 18:00 часов», - сообщили в акимате.

    В течение ярмарочного сезона в дальнейшем запланированы региональные ярмарки фермеров и сельхозпроизводителей.

    В акимате также напомнили, что «СПК «Astana» продолжает принимать заявки от предпринимателей для участия в ярмарках.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Сельское хозяйство Общество
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