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    • Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят в столице

    30 Июля 2022 17:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице по выходным проходят еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Сегодня, 30 июля, свою продукцию представили предприниматели Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    В этом году, по многочисленным просьбам жителей, локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ «Хан Шатыр» на территорию напротив ледового дворца «Барыс Арена».

    Также в сельхозярмарке приняли участие предприниматели близлежащих к столице регионов: Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

    По словам предпринимателей цены на ярмарке ниже рыночных на 10-15%. При этом основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвуют в столичных ярмарках.
    #Нур-Султан #Сельское хозяйство #Общество
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