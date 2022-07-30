Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице по выходным проходят еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Сегодня, 30 июля, свою продукцию представили предприниматели Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В этом году, по многочисленным просьбам жителей, локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ «Хан Шатыр» на территорию напротив ледового дворца «Барыс Арена».

Также в сельхозярмарке приняли участие предприниматели близлежащих к столице регионов: Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

По словам предпринимателей цены на ярмарке ниже рыночных на 10-15%. При этом основная часть сельхозтоваропроизводителей уже не первый год участвуют в столичных ярмарках.



