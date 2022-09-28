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    Еженедельно в Казахстане регистрируются 11 тысяч иностранных туристов

    28 Сентября 2022, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По официальным данным, в Казахстане наблюдается рост иностранных туристов после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данные полугодия текущего года уже сравнялись с итоговыми данными всего 2021 года, составив 1,3 млн посетителей. Прогнозируем порядка 2,5 млн посетителей к концу года», - сообщил председатель Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков в Службе центральных коммуникаций.

    По его данным, в системе eQonaq, внедренной в прошлом году в местах размещения, еженедельно регистрируются 11 тыс. иностранных гостей. Лидерами по регистрации иностранцев в местах размещения являются Алматы, Астана и Мангистауская область. За август в информационной системе зарегистрировано более 52 тыс. иностранных туристов. На сегодняшний день охват eQonaq составляет более 11 тыс. мест размещений.

    «В рамках текущих лимитов мы точечно протестировали рынок в Саудовской Аравии. Так, в марте 2022 года проведены роуд-шоу в трех городах: Эр-Рияд, Даммам, Джидда. Итогом является семикратный рост туристов из Саудовской Аравии. Если по итогам полугодия допандемийного периода местами размещения обслужено 225 туристов, то уже в текущем периоде зафиксировано порядка 2 тыс. туристов из этой страны. Как результат, точечный подход в продвижении дает положительные результаты. Это позволит нам не только восстановить потоки туристов, а также достичь их плановое увеличение до 3 млн человек к 2025 году», - заключил спикер.

    Ранее сообщалось , что в Казахстане выросло количество внутренних туристов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Туризм Минкультуры Общество Путешествия
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