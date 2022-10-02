Еженедельная сельскохозяйственная ярмарка проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок, где горожане могут приобрести продукты по ценам ниже рыночных. На этот раз товары привезли производители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарка проходит на площадке возле стадиона «Астана-Арена». Здесь представлено более 70 наименований продукции производителей из регионов.

Всего на ярмарку в столицу привезли 282 тонны продовольствия. Это позволяет жителям города по приемлемым ценам производить закуп картофеля и овощей, мяса, рыбы, птицы, колбасных изделий, меда, подсолнечного масла, бахчевых культур, молочной продукции, кумыса и пантовой продукции. Также на ярмарке представлены национальные блюда.

«Мне очень нравятся такие ярмарки. Здесь всегда свежие продукты, а сами продавцы очень вежливые и любезные. К тому же, я родом из ВКО. Поэтому, мне вдвойне приятно сегодня закупиться товарами из своего родного региона», - говорит жительница столицы Асемгуль Оспанова.

Посетителям ярмарки можно не беспокоится о безопасности продуктов. Все товаропроизводители имеют при себе документы, подтверждающие происхождение и надлежащее качество реализуемой продукции.

Помимо закупа, гости сельхозярмарки могут насладиться концертной программой. Многие приходят сюда с детьми.

«Выходные дни мы обычно проводим с семьей. Сегодняшний день не стал исключением. Вместе с женой и дочкой приехали на ярмарку. В целом, нравится здешняя атмосфера. Мы купили продукты по низкой цене, а дочка побегала и потанцевала на свежем воздухе. Все остались довольны, спасибо за организацию такого мероприятия», - делится впечатлениями Нурбол Алимжан.

В следующие выходные, 8-9 октября свою продукцию на ярмарке представят предприниматели Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

Фото: gov.kz