Ежегодный Центральноазиатский диабетологический форум прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана Ташкенте состоялся ежегодный Центральноазиатский диабетологический форум на тему «Диабет: от мониторинга к управлению». Отметим, что мероприятие было посвящено обсуждению глобальных проблем диабета и возможностей их решения в странах Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Форуме приняли участие представители Министерства здравоохранения Узбекистана и Казахстана, а также ведущие эксперты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Албании, Японии и Польши.

«Известно, что своевременная диагностика, адекватное лечение эндокринных заболеваний и профилактика позволят уменьшить последствия осложнений у пациентов и затрат на лечение со стороны государства. К сожалению, сахарный диабет – это социальная проблема, которая включает в себя такие факторы риска как нездоровое питание, неактивный образ жизни, стрессы, ожирение и другие. А наша задача не только лечить заболевание, но и предотвратить его», - отметил в приветственной речи заместитель министра здравоохранения Узбекистана Улугбек Сабиров.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният подчеркнула, что данный форум, ранее ежегодно проводимый в Республике Казахстан, вошел в число значимых событий сферы, в котором принимают участие руководители и ведущие специалисты системы здравоохранения.

«За 15 лет в Казахстане в 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом. В 2020 году на диспансерном учете находилось 382 тысячи человек, из них: 30 тысяч пациенты с сахарным диабетом первого типа, 352 тысячи пациенты с сахарным диабетом второго типа. Рост числа больных сахарным диабетом свидетельствует об улучшении раннего выявления и диагностики. Общепризнанно, что можно достичь снижения рисков развития хронических заболеваний и сахарного диабета, в частности, при управлении этими заболеваниями. Главным фактором управления сахарным диабетом является адекватный контроль гликемии. Достижение уровня глюкозы в крови, соответствующего нормальным показателям, позволяет поддерживать стабильное состояние и избежать осложнений сахарного диабета», - сказала Ажар Гиният.

Прошедшее мероприятие стало важным событием в области здравоохранения стран Центральной Азии. В рамках форума прошли три сессии, где были обсуждены задачи, касающиеся вопросов улучшения качества жизни людей с сахарным диабетом, а также повышения эффективности оказания врачебной помощи в борьбе с данным заболеванием.

По итогам встречи была подписана резолюция, определяющая дальнейшие шаги по улучшению ситуации с диабетом в Центральной Азии, включающие необходимость принятия Консенсуса по лечению диабета второго типа, по препаратам сульфонилмочевины и лечению COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом, а также определение экономических параметров заболевания на основании расчетов стоимости осложнений и их предотвращения в случае компенсации диабета при эффективной инсулинотерапии.

Ранее сообщалось, что у многих пациентов во время коронавируса впервые выявляется сахарный диабет.

По словам медиков, сахарный диабет тяжело поддается терапии, потому что вирус, в том числе повреждает и клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Эти рецепторы есть не только в легких, они есть в поджелудочной железе, в кишечнике, в печени, у мужчин есть поражение простаты. Эти кейсы описаны в медицинской литературе.

«Есть неврологические нарушения. Это то, что сегодня очень сильно беспокоит тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Я не говорю про тяжелую форму. Это та легкая форма, о которой мы говорили. Остаются неврологические последствия в виде нарушения памяти, зрения, у некоторых даже нарушение слуха, появляется бессонница, раздражительность, депрессия. Как эти неврологические нарушения могут долго оставаться, как лечить дальше, какие методы лечения принимать - это тоже изучается», - добавила врач-кардиолог высшей категории, и.о председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова.



