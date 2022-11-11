Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Ежегодную 15% квоту получили дети из социально уязвимых групп в школы «БИЛ» и «Дарын»

    11 Ноября 2022, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ: теперь ежегодно детям из социально уязвимых групп будут предоставлять 15% квоту для поступления в специализированные школы «БИЛ», «Дарын» и другие, передает МИА «Казинформ».

    «Главой государства было дано поручение по поддержке детей из социально уязвимых категорий и развитию инклюзивного образования. И для реализации этой задачи подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы. То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д. На сегодня, благодаря новому приказу, в такие специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей», - написал министр на своей странице в Facebook.

    По его словам, есть уверенность в том, что предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах. Ранее, в рамках предложений НСОД, похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы.

    «Мы должны создавать больше сбалансированных условий как для юных талантов, так и для тех, кто еще не сумел проявить себя из-за социально-экономических факторов», - отметил министр просвещения.

    В стране создаются условия для поддержки одаренных детей. Это и выделение образовательных грантов, и проведение различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, и выделение квот при поступлении в специализированные школы и др. Также, к примеру, с этого года, впервые призеры международных предметных олимпиад ( 27 призеров в 2022 году) получили премии до 4,5 млн тенге.

    Ранее министр писал о том, что международные исследования показывают важность соблюдения баланса в поддержке как талантливых детей, так и школьников из социально уязвимых групп.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус