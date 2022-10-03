Ежегодно в РК добывается около 500 тысяч копытных животных, пушных зверей и дичи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в стране добывается в среднем около 500 тысяч голов копытных животных, пушных зверей и дичи. Об этом передаект МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Охрана животного мира - одна из главных задач любого государства. По состоянию на конец 2021 года в Казахстане числилось 120 природоохранных учреждений общей площадью в 27,5 млн га.

На охрану животного мира, в числе прочего, влияет развитие охотничьего хозяйства. Общая площадь охотничьих угодий, закрепленных за охотничьими хозяйствами РК, в 2021 году составила 100,1 млн га - на 5,1% меньше, чем годом ранее. Площадь охотничьих угодий, охваченных внутрихозяйственным охотустройством, в 2021 году составила 73,9 млн га, или 73,8% от общей площади (69,5% в 2020-м). В целом в 2016–2020 годах добыча копытных, пушных зверей и дичи варьировалась в пределах 475–546 тыс. голов.

В сентябре 2022 года на сайте «Открытые НПА» Комитетом лесного хозяйства и животного мира для обсуждения был размещен Консультативный документ регуляторной политики, касающийся внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира.

Авторы документа продвигают мнение, что наиболее наежный путь охраны животного мира - организация эффективного охотничьего хозяйства. В пример приводится опыт государств Северной Америки и Западной Европы, а также ряда африканских стран.

При этом эксперты и профессиональное сообщество страны подвергли критике выдвинутые предложения. Так, к примеру, в Республиканской ассоциации объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» считают некорректным как само обоснование новых предложений, так и принятие этих предложений. В ассоциации отмечают, что разработчики часто увлечены цитированием мифологических успехов стран Северной Америки, Центральной Европы и Африки в достижениях охотничьего хозяйства, в основе которых они видят только охрану и рациональное использование животного мира. Однако, если рассмотреть эти успехи более внимательно, анализируя их причины, выясняется, что, к примеру, в странах Северной Америки - в частности, в США - рост численности охотничьих видов животных объясняется большими вложениями государства и частных природоохранных фондов в научно-исследовательские работы по мониторингу, воспроизводству, в том числе искусственному разведению животного мира, что полностью отсутствует в Казахстане.

При этом в США резкое увеличение численности животных, особенно копытных, повлекло за собой проблемы возникновения очагов зоонозных инфекций, которые грозят распространиться по другим странам при интродукции копытных животных, в частности американских оленей.

В Западной Европе, где высокая численность животных обусловлена многовековой системой искусственного разведения, охотничье сообщество недовольно утратой этических норм охоты и требует все больших усилий и затрат на процесс «дикования» искусственно выращенных животных. Высокая численность и концентрация животных в искусственно созданных ландшафтах несет угрозу распространения эпизоотий, таких как африканская чума свиней, разнообразные заболевания зайца-русака и т. д.

Кроме того, стоит отметить, что предложение о внесении изменений в законопроект о разрешении охоты противоречит всей системе государственного планирования в части сохранения животного мира. К примеру, сейчас в стране функционирует национальный проект «Зеленый Казахстан», принятый совсем недавно, в 2021 году. Проект рассчитан до 2025 года. Одна из главных целей проекта — сохранение биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных и ихтиофауны, создание особо охраняемых природных территорий, увеличение площади зеленых насаждений, привитие бережного отношения к природе и животному миру, а также модернизация экологического сознания населения. То есть все обратное новому законопроекту, предусматривающему разрешение охоты в стране.

При этом для реализации проекта предусмотрены беспрецедентные вложения бюджетных средств. Только в 2021 году было предусмотрено 91,3 млрд тг, из них средства республиканского бюджета составляли 27,6 млрд тг, местных бюджетов - 15,2 млрд тг. Однако исполнение средств за 2021 год составило всего 80,9%, что говорит о неэффективной деятельности. Руководителем и куратором национального проекта является министр экологии, геологии и природных ресурсов РК С. А. Брекешев, куратором - заместитель Премьер-Министра РК Р. В. Скляр.

В то же время Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан осуществляет деятельность в рамках бюджетных программ, одной из которых является бюджетная программа № 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира».

В рамках программы предполагается увеличение численности редких и исчезающих видов копытных животных.

Сайгак: в 2022 году - на 15,2%, в 2023 году - на 15,3%, в 2024 году - на 15,4%.

Тугайный благородный олень: в 2022 году - на 0,73%, в 2023 году - на 0,74%, в 2024 году - на 0,75%.

Кулан: в 2022 году - на 0,92%, в 2023 году - на 0,93%, в 2024 году - на 0,94%.

Джейран: в 2022 году - на 0,61%, в 2023 году - на 0,62%, в 2024 году - на 0,63%.

Архар: в 2022 году - на 1,42%, в 2023 году - на 1,43%, в 2024 году - на 1,44%.

Предполагается также сохранение рыбных ресурсов и других водных животных. На эти цели с 2021-го по 2024 год предусмотрены расходы Комитетом лесного хозяйства и животного мира средств на общую сумму 88,5 млрд тг.

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