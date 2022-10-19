Ежегодно в полицию поступает около 150 тысяч вызовов на семейные конфликты – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из всех поступивших сообщений от жертв бытового насилия более 60% списываются по причине отказа потерпевшей писать заявление на дебошира. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции по вопросу Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семейно-бытовое насилие всегда характеризовалось определенной латентностью. Зачастую жертвы не хотят «выносить сор из избы». Находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора. Несмотря на это, ежегодно в полицию поступает порядка 150 тысяч вызовов на семейные конфликты. Их не становилось меньше и тогда, когда побои и легкий вред здоровью преследовались в порядке уголовного законодательства. В 2015-2016 годы по более 100 тыс. сообщений виновные не несли никакого наказания. На сегодня из всех поступивших сообщений более 60% списываются по причине отказа потерпевшей писать заявление на дебошира», - сказал Ренат Зулхаиров на форуме, посвященном проблемам профилактики бытового насилия.

По словам спикера, в случае наличия заявления, полицией составляются административные протоколы, половина из которых прекращается в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. По тем материалам, где примирение не было, в 50% судами выносится предупреждение. И только порядка 15 тысячам назначается административный арест, в 50% из них - до 3 суток, добавил Ренат Зулхаиров.



