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    Ежегодно в полицию поступает около 150 тысяч вызовов на семейные конфликты – МВД РК

    19 Октября 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из всех поступивших сообщений от жертв бытового насилия более 60% списываются по причине отказа потерпевшей писать заявление на дебошира. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции по вопросу Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Семейно-бытовое насилие всегда характеризовалось определенной латентностью. Зачастую жертвы не хотят «выносить сор из избы». Находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора. Несмотря на это, ежегодно в полицию поступает порядка 150 тысяч вызовов на семейные конфликты. Их не становилось меньше и тогда, когда побои и легкий вред здоровью преследовались в порядке уголовного законодательства. В 2015-2016 годы по более 100 тыс. сообщений виновные не несли никакого наказания. На сегодня из всех поступивших сообщений более 60% списываются по причине отказа потерпевшей писать заявление на дебошира», - сказал Ренат Зулхаиров на форуме, посвященном проблемам профилактики бытового насилия.

    По словам спикера, в случае наличия заявления, полицией составляются административные протоколы, половина из которых прекращается в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. По тем материалам, где примирение не было, в 50% судами выносится предупреждение. И только порядка 15 тысячам назначается административный арест, в 50% из них - до 3 суток, добавил Ренат Зулхаиров.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК
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