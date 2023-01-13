Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов

    13 Января 2023, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов призвал продолжить работу по укреплению единства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил вице-премьер, Главой государства поручено продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа «Единство в многообразии».

    «Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед Министерством стоит большая задача совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия. Необходимо усилить аналитическую и прогнозную деятельность в сфере межэтнической работы. Совместно с министерствами просвещения, культуры и спорта, высшего образования нужно постоянно проводить работу по укреплению межэтнического мира и согласия в стране», - сказал Алтай Кульгинов н расширенном заседании коллегии МИОР, обращаясь к представителям ведомства.

    Вместе с тем, по словам Алтая Кульгинова, работа волонтеров и волонтерских организаций получила положительную оценку общества, а также положительную оценку Главы государства.

    «В условиях пандемии мы были свидетелями, как волонтерские организации оказывали масштабную поддержку и помощь нашим соотечественникам и нуждающимся гражданам. В настоящее время действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer, в которой на сегодня зарегистрировано более 50 тысяч волонтеров, 680 организаций и более тысячи проектов. В прошлом году приняты законодательные нормы стимулирования волонтеров при трудоустройстве, поступлении в высшие учебные заведения, для волонтерских организаций – представления государственного имущества на льготных условиях. Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов», - сообщил вице-премьер.

    Как он добавил, в текущем году будет проведен международный форум волонтеров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Общество Волонтёрство МИОР Алтай Кульгинов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участились пожары в банях частных домов в Алматы
    80-летний юбилей Мурата Ауэзова отметили в Алматы
    Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
    Банкротство физических лиц: будет ли изыматься имущество детей-сирот
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров