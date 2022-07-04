Ежегодно более 2 тыс. человек погибают на автодорогах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приведу трагические цифры статистики – за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек, еще свыше 20 тыс. получают ранения и травмы», - сказала Актоты Боранова.

Основной причиной подавляющего большинства ДТП, по ее словам, является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. 95 % ДТП совершаются по вине водителей. Причинами ДТП остаются:

- превышение скоростного режима;

- нарушение правил маневрирования;

- выезд на полосу встречного движения;

- нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами (самокат, скутер и др.).