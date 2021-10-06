Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министра, согласно матрице эпидемиологической ситуации 4 региона находятся в зоне повышенного риска («красная» зона).

«За последний месяц в Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации. Республика Казахстан и 8 регионов переместились из зоны высокого риска в зону умеренного риска. Из зоны умеренного риска в зону низкого риска или в «зеленую» зону переместились 3 региона: Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

«По сравнению с началом сентября ежедневный уровень заболеваемости снижен в 2,4 раза, индекс распространенности на протяжении месяца – ниже единицы, занятость инфекционных коек с 39 до 33%, реанимационных с 40 до 31%. Вместе с тем отмечается и снижение количество тяжелых больных, так, за последний месяц число тяжелых и крайне тяжелых больных снизилось в 2 раза», - проинформировал министр.

В Казахстане на 6 октября зарегистрировано 896 162 больных с положительным результатом COVID-19 и 76 517 случаев с КВИ-. Выздоровело порядка 92 % больных с КВИ, из них 835 805 больных с КВИ+ и 63 902 больных с КВИ минус.