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    Ежедневное патрулирование дорог ввели в Казахстане из-за паводков

    14 Апреля 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О патрулировании автодорог в связи с паводками рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Организовано круглосуточное дежурство и проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений. На контроле находится 278 опасных участков, 52 мостов и 478 водопропускных труб, на которых закреплено более 700 единиц дорожно-эксплуатационной техники», - сказал Каирбек Ускенбаев на пленарном заседании Сената.

    Согласно предоставленной ведомством информации, протяженность автодорог республиканского значения составляет 25 тыс. км, там имеются 1 313 мостов и 15 310 водопропускных труб.

    «Для организации противопаводковых работ подготовлено необходимое количество материалов. В целом с начала паводкового периода зарегистрировано 30 случаев перелива талых вод через проезжую часть, в т.ч. по Актюбинской, Восточно-Казахстанской области, Западно-Казахстанской и Карагандинской области», - отметил министр, пояснив, что переливы были кратковременными, продолжительностью 3-4 часа.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Безопасность Паводок Общество
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