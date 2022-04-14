Ежедневное патрулирование дорог ввели в Казахстане из-за паводков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О патрулировании автодорог в связи с паводками рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организовано круглосуточное дежурство и проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений. На контроле находится 278 опасных участков, 52 мостов и 478 водопропускных труб, на которых закреплено более 700 единиц дорожно-эксплуатационной техники», - сказал Каирбек Ускенбаев на пленарном заседании Сената.

Согласно предоставленной ведомством информации, протяженность автодорог республиканского значения составляет 25 тыс. км, там имеются 1 313 мостов и 15 310 водопропускных труб.

«Для организации противопаводковых работ подготовлено необходимое количество материалов. В целом с начала паводкового периода зарегистрировано 30 случаев перелива талых вод через проезжую часть, в т.ч. по Актюбинской, Восточно-Казахстанской области, Западно-Казахстанской и Карагандинской области», - отметил министр, пояснив, что переливы были кратковременными, продолжительностью 3-4 часа.