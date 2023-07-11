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    Ежедневно с берегов Алаколя вывозится по 10 тонн мусора

    11 Июля 2023, 20:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Специалисты коммунальных служб области Абай регулярно очищают 3,8 км береговой линии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

    В летний туристический сезон санитарной очисткой на берегу озера занимается государственное коммунальное предприятие «Маканчи» акимата Урджарского района области Абай.

    Около 30 рабочих по 3 раза в день очищают «Арбат», набережную, тротуары и обочины зоны отдыха от мусора и бытовых отходов.

    Для поддержания чистоты на набережной дополнительно приобретено 200 мусорных баков. Ежедневно с берега озера вывозится около 10 тонн твердых бытовых отходов.

    На берегу Алаколя со стороны области Абай каждый день отдыхают 15-20 тысяч человек. В прошлом году за весь туристический сезон на озере побывало более 1 миллиона человек. А в этом году количество отдыхающих казахстанцев и гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья, по прогнозам, превысит прошлогодний показатель.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акимат Общество Алаколь
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