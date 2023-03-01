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    Ежедневная прогулка предотвращает раннюю смерть – исследование

    1 Марта 2023, 12:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, необязательно бегать или заниматься спортом, чтобы ощутить пользу от физических упражнений — достаточно просто ходить пешком. Выяснилось, что занятия спортом 11 минут в день, могут предотвратить одну из 10 преждевременных смертей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Рекомендуется выполнять, как минимум, 150 минут умеренные физические упражнения в неделю. Однако большинство людей не придерживаются этих рекомендаций.

    Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) рекомендует взрослым 150-300 минут активной деятельности средней интенсивности в неделю или 75-150 минут в неделю активной деятельности высокой интенсивности.

    Анализ результатов исследований о пользе физической активности показал, что даже выполнение половины рекомендуемой физической нагрузки, что соответствует 75 минутам в неделю — или 11 минутам в день, может предотвратить один из 20 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и один из 30 случаев рака. В повседневную жизнь можно включить езду на велосипеде, быструю ходьбу, пешие прогулки или танцы.

    Этой физической нагрузки достаточно, для того чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний и инсульта на 17% и рака на 7%, как показывают результаты.

    Регулярные физические упражнения уменьшают жировые отложения и снижают артериальное давление, а также улучшают физическую форму, сон и работу сердца. Отмечается, что физические упражнения также очень эффективны в период лечения рака.

    Исследователи говорят, что занятия физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю могут предотвратить примерно одну из шести ранних смертей.

    Для того чтобы регулярно выполнять физические упражнения, необходимо просто изменить некоторые привычки. Например, эксперты советуют ходить на работу или в магазины пешком или ездить на велосипеде, играть со своими детьми или внуками в активные игры.

    Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым заниматься спортом два раза в неделю для укрепления мышц.

    Йога, пилатес, поднятие тяжестей, работа в саду, ходьба в магазин за продуктами также положительно влияют на здоровье человека.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Наука Здравоохранение
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