«Эйр Астана» приостанавливает рейсы в Россию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты авиакомпании «Эйр Астана» по данному направлению приостановлены с 11 марта 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Министерство совестно с авиакомпанией «Эйр Астана» в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета.

Связаться с авиакомпанией можно по следующим контактам:

Тел.: +7 727 244 44 77 (08.00 – 00.00)

Тел.: +7 7172 584477 (08.00 – 00.00)

Моб.: +7 702 702 4477 (08.00 – 00.00)

WhatsApp: +7 702 702 0148 (08.00 – 20.00)

Online chat: airastana.com (24/7)

Help.airastana.com

Контакты в России:

Тел.: +7 (495) 287 70 08/09

Тел.: +7 (495) 363 50 40

Моб.: +7 985 232 0436

Также, в связи с приостановлением рейсов, для консультации пассажиров Комитетом гражданской авиации министерства на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам:

Моб.: +7 700 2718951

Моб.: +7 700 2718952

Тел.: +7 7172 798 213

Тел.: +7 7172 798 215

Пассажирам рекомендуется следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным.

В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией Комитетом гражданской авиации совместно с казахстанской авиакомпанией «SCAT» проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе, по маршрутам Нур-Султан – Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы – Москва до 7 рейсов в неделю.