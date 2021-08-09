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    Эйфелеву башню арендует ПСЖ в честь подписания Лионеля Месси

    9 Августа 2021, 13:12

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французский клуб «Пари́ Сен-Жерме́н» (ПСЖ) планирует устроить грандиозное событие по случаю подписания аргентинского футболиста Лионеля Месси, арендовав Эйфелевою Башню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dailystar.

    Трансфер Месси в титулованный клуб французской лиги ПСЖ после ухода из испанского клуба «Барселона» приближается к завершению.

    Месси покинул Барсу из-за того, что в новом контракте не были прописаны правила, определяющие максимальную заработную плату, которую игрок мог бы получить, играя в чемпионате Испании по футболу - Ла Лига.

    Детали контракта касательно подписания Месси в ПСЖ будут утверждены в ближайшие выходные. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан на два года.

    Звезда футбола Месси сумел выиграть 34 трофея, играя за «Барселону».

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Спорт Франция
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