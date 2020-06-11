Эйфелева башня вновь открывает свои двери для посетителей 25 июня

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Эйфелева башня, одна из самых знаменитых достопримечательностей в мире, вновь открывает свои двери для посетителей 25 июня.

Стоит отметить, что она была закрыта более чем на три месяца из-за введенного во Франции карантина для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

Простой 10-тонного металлического символа Парижа из-за пандемии коронавируса был самым длительным со времен Второй мировой войны.

По словам операторов башни, во избежание заражения коронавирусом и для обеспечения социальной дистанции между посетителями, пользоваться лифтами в башне пока будет запрещено. Более того, подъём гостей будет осуществляться по восточной колонне, а спуск - по западной.

Верхний уровень пока останется закрытым, так как лифты, поднимающие посетителей со второго на верхний этаж, очень малы. Администрация настоятельно рекомендует потенциальным посетителям башни пользоваться онлайн кассами для покупки билетов.

В заявлении говорится, что на полу будет установлена разметка, чтобы люди держались на регламентированном расстоянии друг от друга. Посетители должны будут носить защитные маски. Ежедневно на объекте будет осуществляться уборка и дезинфекция.

Монумент, построенный в 1889 году, ежегодно принимает около семи миллионов посетителей, около три четверти из них прибывают из-за рубежа.

Индустрия туризма Франции, одной из самых посещаемых стран мира, сильно пострадала из-за введенного карантина для предотвращения распространения Covid-19. В стране не работали отели, рестораны, музеи и театры. Кроме того, для посетителей были закрыты такие известные достопримечательности французской столицы, как музей Лувр и Версальский дворец.