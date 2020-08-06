Эйфелева башня погрузилась в темноту в память о жертвах взрыва в Бейруте

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Огни на главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башне – погасили ровно в полночь в память о жертвах разрушительного взрыва в столице Ливана, Бейруте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News18.com.

В ночь на четверг Эйфелева башня погрузилась в темноту на целый час в память о 135 жертвах ужасающего взрыва в Бейруте.

На официальной странице парижской достопримечательности появилось следующее сообщение: «Чтобы продемонстрировать солидарность с жителями Бейрута и гражданами Ливана, я потушу свои огни в полночь».

По сообщениям Reuters, в результате взрыва погибли десятки людей, среди которых был французский архитектор Жан-Марк Бонфис. А среди 4 тысяч раненых оказались 24 гражданина Франции, три из которых серьезно ранены. Франция направит несколько сотен тысяч евро и несколько самолетов гуманитарной помощи пострадавшим во взрыве. Помимо этого, сегодня ожидается прибытие президента Франции Эмманюэля Макрона в Бейрут.

Не только французы отдали дань памяти жертвам взрыва в ливанской столицы. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета ливанского флага.

«Бурдж-Халифа горит огнями в знак солидарности с нашими братьями и сестрами в Ливане», - говорится в официальном Twitter аккаунте небоскреба.

Флаг Ливана также появился на пирамидах Гизы в Египте, тем самым страна почтила память жертв небывалого по силе взрыва в Бейруте.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 135 человек. Почти 4 тысячи других были ранены. Цифры неокончательные, так как местные спасатели продолжают разбирать завалы. Взрыв произошел в порту Бейрута, где хранилось почти 3 тысячи тонн нитрата аммония.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

5 августа Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана Мишелю Ауну и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.