Эйджизм и хейтеры – новый министр экологии ответила на вопросы СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова впервые ответила на вопросы журналистов после своего назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства представители СМИ поинтересовались у министра, сталкивалась ли она с завистью, сексизмом и эйджизмом на государственной службе.

Отвечая на вопрос о завистниках, она отметила, не бывает так, что всегда все хорошо, позитивно и радужно, всегда бывают и негатив, и завистники, и хейтеры.

«Я думаю, к этому нужно относиться по-философски, и есть такая замечательная фраза: «Если у вас говорят за спиной, значит вы идете впереди». Поэтому я думаю, если постоянно оглядываться на завистников и негативные комментарии, можно в них утонуть и ничего не сделать. Задачи стоят очень большие и серьезные, и их необходимо решать. Вопросы требуют смелых решений в том числе с моей стороны. И тут времени на завистников нет», - сказала она.

С сексизмом и эйджизмом со стороны коллег министров и подчиненных Зульфия Сулейменова не сталкивалась. Со многими из своих подчиненных она уже работала и в последующем постарается находить общий язык.

«Очень многие из коллег, нынешних министров, позвонили, поздравили, выразили готовность поддержать. И акимы, в принципе акиматы. Я очень благодарна в этой части. Говоря об эйджизме, сексизме – к сожалению, бывает такое в обществе к женщинам, и не только в казахстанском, в целом в мировом, мы с этим сталкиваемся. Я думаю, к этому нужно относиться максимально по-философски, сильно не переживать, доказывать своими делами. У меня было, не в Казахстане, не в правительстве. На международной площадке говорили «такая молодая девушка» ... Но это не показатель. К этим людям нужно относиться по-философски и самое главное – продолжать работать. То, что меня назначили, это и для меня в том числе ответственность – доказать и показать, что молодежь может привнести что-то новое, принимать решения, показывать результаты. Поэтому буду стараться оправдать все ожидания и надежды», - подчеркнула министр.

Ранее она вместе с другими вновь назначенными министрами принесла присягу перед народом и Президентом РК. 33-летняя Зульфия Сулейменова была назначена на должность главы Министерства 4 января.





Фото: gov.kz