ExxonMobil подает в суд на ЕС из-за налога на сверхприбыль

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американский энергетический гигант ExxonMobil подает в суд на ЕС, который ввел новый налог на сверхприбыль, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

ExxonMobil обвиняет Брюссель в превышении своих законных полномочий, а новый налог «контрпродуктивным». В поданном иске в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге ExxonMobil утверждает, что данный налог препятствует инвестициям и подрывает доверие инвесторов.

Представители ExxonMobil подсчитали, что налог ЕС обойдется компании более чем в 2 млрд долларов. Ранее американская нефтяная компания сообщила о квартальной прибыли в размере почти 20 млрд долларов в октябре.

Европейская комиссия заявила, что решение по этому делу будет принимать суд.

Так, в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане по выплате крупными нефтяными, газовыми и угольными компаниями «антикризисного взноса» за счет увеличения прибыли в 2022 году. Было объявлено о 33%-ом налоге на прибыль в этом году, который был более чем на 20% выше, чем в среднем за три предыдущих года.

В ЕС подсчитали, что новый налог может привлечь 140 млрд евро за счет сборов с производителей и поставщиков энергоносителей, которые получают сверхприбыль от текущего спроса.





Фото: www.bbc.com



