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    Exit poll проводят на избирательных участках Жезказгана

    10 Января 2021, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане возле избирательного участка №233, расположенном в доме дружбы и культуры народов проводят экзитпол, передает МИА «Казинформ».

    Слово «Exit poll» означает буквально «опрос на выходе». Экзитпол - используемая в мировой практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

    Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки с официально публикуемыми данными голосования. Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.

    Автор:

    Карагандинская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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