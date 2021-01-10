Exit poll проводят на избирательных участках Жезказгана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане возле избирательного участка №233, расположенном в доме дружбы и культуры народов проводят экзитпол, передает МИА «Казинформ».

Слово «Exit poll» означает буквально «опрос на выходе». Экзитпол - используемая в мировой практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки с официально публикуемыми данными голосования. Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.