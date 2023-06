«Евровидение - 2023» пройдет в Ливерпуле

ЛИВЕРПУЛЬ. КАЗИНФОРМ - Назван город, который будет принимать «Евровидение - 2023»: им стал Ливерпуль, объявил в прямом эфире ведущий Би-Би-Си Грэм Нортон, освещающий конкурс в эфире корпорации с 2009 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому «Евровидение - 2023» должно было пройти в Украине, ставшей победительницей предыдущего «Евровидения». Но оргкомитет «Евровидения» решил, по соображениям безопасности, перенести конкурс в Великобританию.

Второе место на последнем «Евровидении» досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.

Вначале интерес к конкурсу проявили два десятка британских городов, но в итоге их число сократилось до двух - Ливерпуля и Глазго.

В прошлом Великобритания восемь раз принимала «Евровидение», последний раз в Бирмингеме в 1998 году. Но конкурс никогда не проводился ни в Ливерпуле, ни в Глазго.

Во время конкурса город привлечет тысячи посетителей и окажется в центре внимания всего мира: как ожидается, в прямом эфире шоу будут смотреть около 160 миллионов телезрителей на всей планете.

Ливерпуль - родина «Битлз», и наверное, одного этого достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию любому претенденту. У города богатая музыкальная история, ежегодно привлекающая тысячи иностранных гостей. В прошлом здесь проходили такие крупные мероприятия, как вручение музыкальной премии MTV Europe Music Awards в 2008 году.

Певица Соня, родившаяся недалеко от Ливерпуля, заняла второе место в конкурсе в 1993 году с песней Better the Devil You Know. Город также представляла певица Джемини, хотя и не самым удачным образом: на конкурсе 2003 года она получила ноль баллов.

«Евровидение» будет проходить на портовой арене M&S Bank Arena, вмещающей 11 тысяч зрителей, рядом с конференц-центром, гостиницами и железнодорожным вокзалом.