Евросоюз закупит 200 млн доз перспективной вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия подписала четвертый контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о покупке партии в 200 млн доз перспективной вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, Евросоюз зарезервировал возможность приобретения еще 100 млн доз, после того, как вакцина полностью докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

Напомним, в начале недели разработчики вакцины заявили о ее 90% эффективности по результатам третьей фазы испытаний.

Контракт с альянсом BioNTech-Pfizer дополнил портфель подписанных ЕС соглашений о покупке вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV. Кроме того, на стадии завершения переговоры с производителями CureVac и Moderna.

В Европейской комиссии заявили, что данный диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации после того, как будет доказана безопасность и эффективность указанных вакцин.

Государства-члены ЕС могут решить пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов либо перенаправить ее в другие европейские страны.

Стелла Кириакидес, комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов ЕС, считает, что «безопасная и эффективная вакцина - это единственная долгосрочная стратегия выхода из пандемии, и она находится в центре Европейской стратегии в отношении вакцин».



