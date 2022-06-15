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    Евросоюз закупает вакцину от оспы обезьян

    15 Июня 2022, 03:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Европе зарегистрировано уже 900 случаев этого заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    На встрече министров здравоохранения ЕС во вторник комиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес объявила о единых мерах защиты от новой угрозы для всего Евросоюза.

    «Я подпишу соглашение о закупе около 110 тыс. вакцин от обезьяньей оспы, - сказала Стелла Кириакидес. - Первые поставки для стран-членов начнутся в конце июня».

    Соглашение заключено Брюсселем с датской биотехнологической компанией Bavarian Nordic. 109 090 доз будут закуплены на средства Евросоюза и переданы национальным правительствам, которые хотят делать прививки людям в группах риска или тем, кто больше всего пострадает в случае заражения.

    Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян.


    Фото: ©REUTERS

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Евросоюз Вакцинация Европа Мировые новости
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