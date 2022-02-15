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    Евросоюз выразил признательность Японии за перенаправление в ЕС части своего импорта газа

    15 Февраля 2022, 20:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонную беседу с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    У.Ляйен выразила признательность правительству Японии за перенаправление части своего импорта сжиженного природного газа в Европу. Ранее, с учетом высокой потребности Евросоюза в газе, японские власти направили несколько танкеров, чтобы помочь ЕС справиться с дефицитом и несколько снизить цены на газ на европейском рынке.

    На протяжении значительного времени цены на газ на нидерландской бирже TTF сильно превышают показатели 2021 года.

    Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решил поделиться излишками СПГ с Европой, чтобы продемонстрировать солидарность с союзниками и партнерами, которые разделяют ценности. Лидеры ЕС и Японии подтвердили, что будут продолжать сотрудничать для обеспечения энергетической безопасности.

    Главы ЕС и Японии также обсудили реализацию инициативы ЕС «Глобальные ворота». Также лидеры двух стран договорились укреплять и развивать сотрудничество между Японией и ЕС в широком спектре областей в преддверии следующей встречи на высшем уровне Япония-ЕС.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Япония Мировые новости
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