Евросоюз выразил признательность Японии за перенаправление в ЕС части своего импорта газа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонную беседу с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

У.Ляйен выразила признательность правительству Японии за перенаправление части своего импорта сжиженного природного газа в Европу. Ранее, с учетом высокой потребности Евросоюза в газе, японские власти направили несколько танкеров, чтобы помочь ЕС справиться с дефицитом и несколько снизить цены на газ на европейском рынке.

На протяжении значительного времени цены на газ на нидерландской бирже TTF сильно превышают показатели 2021 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решил поделиться излишками СПГ с Европой, чтобы продемонстрировать солидарность с союзниками и партнерами, которые разделяют ценности. Лидеры ЕС и Японии подтвердили, что будут продолжать сотрудничать для обеспечения энергетической безопасности.

Главы ЕС и Японии также обсудили реализацию инициативы ЕС «Глобальные ворота». Также лидеры двух стран договорились укреплять и развивать сотрудничество между Японией и ЕС в широком спектре областей в преддверии следующей встречи на высшем уровне Япония-ЕС.



