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    Евросоюз выразил поддержку Центральной Азии в связи с пандемией коронавируса

    12 Июня 2020, 19:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт дипломатической службы Евросоюза.

    В ходе видеоконференции состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, включая темы реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, последствий пандемии коронавируса и регионального сотрудничества, в том числе с Афганистаном.

    Жозеп Боррель от имени ЕС выразил решительную поддержку Центральной Азии в связи с пандемией. Евросоюз мобилизовал 123 млн евро, чтобы помочь некоторым странам региона (Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану) в удовлетворении их насущных потребностей, связанных со здоровьем, а также для долгосрочного социально-экономического восстановления.

    Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, со своей стороны, также мобилизовали «значительный пакет» кредитных средств для региона в связи с коронавирусом.

    Боррель отметил усилия стран региона по поддержанию высокого уровня сотрудничества на протяжении всего кризиса с коронавирусом, в том числе путем содействия трансграничным перевозкам и транзиту в регионе, а также активизации сотрудничества с Афганистаном в этом контексте.

    Высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что многостороннее сотрудничество и глобальная солидарность являются единственным способом эффективного противодействия пандемии, как и в случае с другими глобальными вызовами.

    Он подтвердил приверженность ЕС активизации сотрудничества с регионом на основе принятой год назад Стратегии ЕС по Центральной Азии. Была подчеркнута необходимость «зеленого» восстановления после коронавируса.

    Боррель также подтвердил желание ЕС активизировать сотрудничество с регионом в продвижении устойчивых связей между Европой и Азией, в сфере пограничного контроля, прав человека и гражданских свобод, а также по темам безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, управления водными ресурсами, изменения климата и окружающей среды.

    Глава европейской дипломатии и министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили надежду на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества на следующем раунде Диалога высокого уровня по политическим вопросам и безопасности «ЕС-ЦА» и на 16-й встрече министров иностранных дел государств ЕС и Центральной Азии, которая состоится в текущем году в Брюсселе.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Центральная Азия Евросоюз Коронавирус в РК
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