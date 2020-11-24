Евросоюз выделит Афганистану 1,2 млрд евро до 2025 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Европейский Союз пообещал оказать долгосрочную и чрезвычайную помощь Афганистану в размере 1,2 млрд евро в период 2021–2025 годов. Об этом было объявлено в ходе двухдневной конференции по Афганистану, проходящей в Женеве под названием: «Мир, процветание и самодостаточность», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррелл, выступая на открытии конференции, сказал: «Межафганские мирные переговоры уже начались, но жестокое насилие по-прежнему причиняет большие страдания афганскому народу; Афганистан находится на распутье. При этом афганский народ может рассчитывать на поддержку Европейского Союза в обеспечении процветающего и мирного будущего своей страны, но наша поддержка зависит от защиты демократии, прав человека и социального прогресса».

Комиссар по международному партнерству ЕС Ютта Урпилайнен отметила, что обязательство о выделении Кабулу 1,2 млрд евро в следующие четыре года свидетельствуют о солидарности европейцев с афганским народом.

«Наша помощь поддержит программу афганских властей по демократическому, устойчивому развитию и модернизации, помогая вывести людей из нищеты, улучшить управление, снизить коррупцию и улучшить повседневную жизнь афганского народа» - сказал Ю. Урпилайнен.

В 2016 году ЕС аналогичным образом выделил Афганистану 1,2 миллиарда евро на четырехлетний период. Хотя фактические выплаты в 2016–2020 годах превысили 1,75 млрд евро.

В 2002–2020 годах Европейский Союз выделил Афганистану более 5,1 миллиарда евро. Афганистан является крупнейшим в мире получателем помощи ЕС в области развития. Поддержка ЕС направлена на сохранение достижений в области политики и развития за последние 19 лет и руководствуется строгими принципами демократии и соблюдения прав человека.



