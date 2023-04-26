Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз вводит усиленный контроль над YouTube, Facebook, Instagram и TikTok

    26 Апреля 2023, 09:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз с августа вводит усиленный контроль над 19 онлайн-платформами, в том числе и соцсетями, и поисковыми системами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

    «Сегодня комиссия приняла первые решения в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA), определив 17 крупнейших онлайн-платформ и две крупные онлайн-поисковых системы, которые охватывают не менее 45 миллионов активных пользователей в месяц», – говорится в сообщении.

    К 25 августа эти платформы обязаны выполнить новые обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах. Эти обязательства направлены на расширение прав и возможностей и защиту пользователей в интернете, в том числе несовершеннолетних.

    Вводится контроль в отношении следующих платформ:

    Alibaba AliExpress,

    Amazon Store,

    Apple AppStore,

    Booking.com,

    Facebook,

    Google Play,

    Google Maps,

    Google Shopping,

    Instagram,

    LinkedIn,

    Pinterest,

    Snapchat,

    TikTok,

    Twitter,

    Wikipedia,

    YouTube,

    Zalando,

    Bing,

    Google Search.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Интернет Связь, ТВ, IT Безопасность Евросоюз Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
    Более 40 пожарных постов действуют на территории Карагандинской области
    Спасатели напомнили алматинцам о правилах безопасности в период майских праздников
    Первое заседание координационной группы по авиационной безопасности проходит в Алматы
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров