Евросоюз вводит усиленный контроль над YouTube, Facebook, Instagram и TikTok

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз с августа вводит усиленный контроль над 19 онлайн-платформами, в том числе и соцсетями, и поисковыми системами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
«Сегодня комиссия приняла первые решения в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA), определив 17 крупнейших онлайн-платформ и две крупные онлайн-поисковых системы, которые охватывают не менее 45 миллионов активных пользователей в месяц», – говорится в сообщении.
К 25 августа эти платформы обязаны выполнить новые обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах. Эти обязательства направлены на расширение прав и возможностей и защиту пользователей в интернете, в том числе несовершеннолетних.
Вводится контроль в отношении следующих платформ:
Alibaba AliExpress,
Amazon Store,
Apple AppStore,
Booking.com,
Facebook,
Google Play,
Google Maps,
Google Shopping,
Instagram,
LinkedIn,
Pinterest,
Snapchat,
TikTok,
Twitter,
Wikipedia,
YouTube,
Zalando,
Bing,
Google Search.