Евросоюз увеличивает расходы на оборону

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в городе Брюсселе состоялась встреча министров обороны 27 стран-участниц Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании совета Европейского оборонного агентства министрам обороны был представлен Скоординированный ежегодный обзор обороны (CARD 2022), разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской службой внешних связей (EEAS) и Военным штабом ЕС (EUMS).

В отчете отмечается, что увеличение расходов на оборону на данном этапе представляет собой как возможность для Евросоюза, так и вызов в сфере обороны.

По оценкам Европейского оборонного ведомства, дополнительные средства ЕС могут заполнить давние пробелы в возможностях обороны.

По результатам заседания совета, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил журналистам: «Мы должны быть готовы вести войну завтрашнего дня, а не войну вчерашнего дня, и для этого требуются новые технологические возможности».

«Лучший способ тратить лучше — это тратить скоординировано», - сказал глава европейской дипломатии, добавив, что сотрудничество в области обороны в сочетании с увеличением расходов — единственный способ обеспечить Европу силами, способными отреагировать на любой кризис.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, страны Евросоюза планируют увеличить свои расходы на оборону на 70 млрд евро к 2025 году.

Жозеп Боррель также сказал, что Европейская комиссия настаивает на совместных закупках оружия по всему ЕС, аналогично модели, используемой для получения вакцин во время пандемии.

«Важно действовать вместе, чтобы избежать разделения рынка и конкуренции», — сказал Жозеп Боррель.

Тем не менее, представители оборонных ведомств ЕС обеспокоены тем, что расширение сотрудничества, если оно будет осуществляться изолированно, также может способствовать большей фрагментации внутри Евросоюза.

Для этого в отчете CARD 2022 были определены несколько критических пробелов в оборонительных возможностях, которые государства-члены ЕС должны совместно «заполнить», таких как дальний воздушный транспорт, авианосцы, заправщики военных кораблей и системы противовоздушной обороны.



