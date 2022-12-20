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    Евросоюз установил потолок цен на газ

    20 Декабря 2022, 00:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Евросоюз утвердил введение потолка цен на природный газ на уровне 180 евро за МВт⋅ч, или около 1,85 евро за кубометр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Это ограничение будет действовать с 15 февраля, говорится в сообщении Совета ЕС. Отмечается, что для сохранения механизма коррекции цен должен быть выполнен ряд условий, в частности, необходимо, чтобы тарифы продержались на указанном уровне хотя бы три дня.

    Как отмечают в Праге, решение было принято почти единогласно. Его поддержала даже Германия, которая ранее противилась введению таких ограничений. Потолок цен установлен на уровне выше нынешней стоимости энергоносителей. Предполагается, что это позволит сдержать спекулятивный рост тарифов, защитить потребителей и удержать рецессию.

    Ранее имели место разногласия как по порогу ограничения, так и по более широким возможностям его применения.

    Фото: theice.com
    Евросоюз Цены и тарифы Европа Мировые новости
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