Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Евросоюз сократит выбросы на 55 процентов к 2030 году – Урсула фон дер Ляйен

    14 Ноября 2021, 10:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Проведение 26-й конференции ООН по изменению климата - шаг в правильном направлении. С такой оценкой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия остается в пределах досягаемости; но работа еще далека от завершения. Самое меньшее, что мы можем сделать сейчас, - это как можно быстрее реализовать обещания, данные на саммите в Глазго, а затем стремиться к более высокому уровню», - отметила У.Ляйен.

    Глава Еврокомиссии выразила благодарность исполнительному вице-президенту евроинститута Франсу Тиммермансу за его решающую роль в переговорах в Глазго. И всем, кто трудился над тем, чтобы соглашение КС-26 стало возможным.

    У.Ляйен отметила, что в начале конференции в Глазго было поставлено три цели:

    1) достичь обязательства по сокращению выбросов в течение этого десятилетия, чтобы не отстать от цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов;

    2) достичь цели климатического финансирования в 100 млрд долларов в год для развивающихся и уязвимых стран;

    3) в-третьих, согласовать свод правил Парижского соглашения по климату.

    «Мы добились прогресса по всем трем указанным целям. Так, несколько крупных эмитентов объявили о новых целях по сокращению выбросов. Более 100 стран присоединились к Глобальному соглашению по метану. Мы начали новые партнерские отношения, чтобы поддержать страны в их переходе на чистую энергию, например, с Южной Африкой» - говорится в заявлении.

    «Если все долгосрочные обязательства, объявленные в Глазго, будут выполнены, мы должны сохранить глобальное потепление ниже 2 градусов. Поэтому нам нужно работать дальше, чтобы конференция по климату в следующем году в Египте твердо поставила нас на путь ограничения глобального потепления на 1,5 градусов. Каждый должен взять на себя свою ответственность. В Евросоюзе мы сократим наши выбросы как минимум на 55% к 2030 году. И станем первыми «климатически нейтральными» к 2050 году. И продолжим поддерживать наших партнеров в ускорении их перехода к изменению климата», - отметила У.Ляйен.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экология Евросоюз Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Две тысячи деревьев и кустарников высадили сотрудники корпорации «Казахмыс» в Балхаше и Жезказгане
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров