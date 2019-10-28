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    Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

    28 Октября 2019, 19:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕC до 31 января 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибкой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре», - написал президент Европейского совета Дональд Туск в микроблоге Twitter в понедельник.

    Речь идет о так называемой «гибкой» отсрочке выхода Великобритании из ЕС, то есть Лондон сможет покинуть блок раньше 31 января, если британский парламент одобрит соглашение о выходе раньше этого срока.

    Отметим, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако стороны не успевают ратифицировать одобренное ранее соглашение о выходе к этому сроку.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Великобритания
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