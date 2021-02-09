Евросоюз проведет конференцию по урегулированию ситуации в Сирии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 29 - 30 марта 2021 года Европейский союз проведет пятую Брюссельскую конференцию на тему «Поддержка будущего Сирии и региона». Мероприятие будет проходить в виртуальном формате, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Конфликт все еще продолжается, ситуация в Сирии и регионе остается крайне критической, а последствия пандемии COVID-19 и ухудшение экономической ситуации во всем регионе за последний год еще более усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию внутри страны», - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Брюссельские конференции на протяжении многих лет стали возможностью подтвердить поддержку международным сообществом усилий ООН и Специального посланника ООН по урегулированию сирийского конфликта путем переговоров в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Европейские инициативы оказывают финансовую поддержку сирийцам и содействуют углублению диалога с гражданским обществом.

В Еврокомиссии добавили, что Европейский союз будет продолжать мобилизацию имеющихся в распоряжении инструментов для поддержки сирийского народа с целью достижения политического решения в Сирии и помочь создать условия для более светлого будущего для всех сирийцев.