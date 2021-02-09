Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз проведет конференцию по урегулированию ситуации в Сирии

    9 Февраля 2021, 03:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 29 - 30 марта 2021 года Европейский союз проведет пятую Брюссельскую конференцию на тему «Поддержка будущего Сирии и региона». Мероприятие будет проходить в виртуальном формате, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конфликт все еще продолжается, ситуация в Сирии и регионе остается крайне критической, а последствия пандемии COVID-19 и ухудшение экономической ситуации во всем регионе за последний год еще более усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию внутри страны», - говорится в сообщении Европейской комиссии.

    Брюссельские конференции на протяжении многих лет стали возможностью подтвердить поддержку международным сообществом усилий ООН и Специального посланника ООН по урегулированию сирийского конфликта путем переговоров в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

    Европейские инициативы оказывают финансовую поддержку сирийцам и содействуют углублению диалога с гражданским обществом.

    В Еврокомиссии добавили, что Европейский союз будет продолжать мобилизацию имеющихся в распоряжении инструментов для поддержки сирийского народа с целью достижения политического решения в Сирии и помочь создать условия для более светлого будущего для всех сирийцев.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Ближний Восток Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    Сирию возвращают в Лигу арабских государств
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров