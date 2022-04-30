Евросоюз призвал к обеспечению безопасности всех граждан Афганистана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская служба внешних действий сделала отдельное заявление в связи с произошедшим 29 апреля террористическим актом в мечети г. Кабула, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один взрыв потряс Кабул, в результате которого пострадали верующие во время пятничной молитвы и многие погибли. Это происходит в результате серии отвратительных и трусливых нападений на гражданских лиц, собиравшихся на рынке, в школе или мечети в священный месяц Рамадан» - сообщается в заявлении дипломатического ведомства Евросоюза.

Европейский Союз скорбит вместе с семьями погибших и желает пострадавшим полного и скорейшего выздоровления. Террору нет места ни в одной религии или вере.

Резкий рост насилия в Афганистане вызывает серьезную озабоченность у всех афганцев и международного сообщества. Все граждане Афганистана, включая женщин и девочек, детей, а также этнические и религиозные меньшинства, заслуживают того, чтобы жить в безопасности при полном уважении их прав человека и основных свобод.

ЕС призывает афганские «де-факто» власти обеспечить безопасность всех афганских граждан и привлечь виновных к ответственности.

Крайне важно осуществлять эффективную контртеррористическую политику и меры, направленные на искоренение угрозы терроризма как внутри Афганистана, так и с его территории, считают в Европейской службе внешних действий.



