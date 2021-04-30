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    Евросоюз приветствует соглашение о прекращении огня на кыргызско-таджикской границе

    30 Апреля 2021, 16:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз через Специального представителя по Центральной Азии и свои делегации в регионе ведет постоянные дипломатические контакты с властями Кыргызстана и Таджикистана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    ЕС приветствует достигнутое в четверг Кыргызской Республикой и Таджикистаном соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах по политическому урегулированию пограничных вопросов.

    С сожалением восприняли сведения о насилии в последние дни и выражаем сочувствие тем, кто потерял родственников или друзей, сообщает Европейская комиссия.

    «Необходимо без промедления выработать соглашение для прочного и мирного урегулирования конфликта. Обе стороны должны будут предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любого конфликта в будущем.

    ЕС готов предоставить в случае необходимости техническую помощь в рамках своих региональных программ, связанных с пограничным управлением и управлением водными ресурсами, а также дальнейшей политической поддержкой стабильности и процветания в регионе, которые являются ключевыми приоритетами Стратегии ЕС по Центральной Азии», – отметил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

    Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

    Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

    По данным Минздрав КР, на 07:50 утра 30 апреля всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 человек погибли.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Таджикистан Евросоюз Кыргызстан
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