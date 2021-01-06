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    Евросоюз приветствует приглашение на выборы в Мажилис наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ – Петер Стано

    6 Января 2021, 10:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский Союз приветствует приглашение Республики Казахстан, направленное Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, принять участие в качестве наблюдателей за парламентскими выборами в Казахстане 10 января 2021 года. Об этом заявил в комментарии собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    - В свете происходящих в Казахстане законодательных изменений, в частности принятия законов о выборах и политических партиях в мае 2020 года, Европейский Союз ожидает, что выборы будут проведены открыто и прозрачно, при полном уважении свободы выражения мнений и собраний. В Евросоюзе принимает к сведению, что после недавних законодательных поправок впервые партийные списки должны включать не менее 30-процентной квоты женщин и/или молодежи. ЕС призывает Казахстан использовать консультации, опыт Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), а также следовать их рекомендациям, - сказал Петер Стано.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мажилис Евросоюз Выборы-2021
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