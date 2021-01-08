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    Евросоюз приветствует отмену Казахстаном смертной казни – представитель ЕС Петер Стано

    8 Января 2021, 01:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Об этом заявил в комментарии собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «2 января 2021 года Казахстан объявил о ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, став 88-й страной-участницей.

    Этот протокол направлен на то, чтобы сделать необратимой отмену смертной казни, уже закрепленной в Конституции Казахстана в 2007 году.

    Смертная казнь - это бесчеловечное и жестокое наказание, которое не может сдерживать преступное поведение.

    Европейский Союз приветствует этот важный шаг Казахстана, который соответствует мировой тенденции отказа от самых бесчеловечных наказаний», - сказал П. Стано.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Права человека Евросоюз
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