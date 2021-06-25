Евросоюз предложил реформировать Всемирную таможенную организацию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз впервые представил свою инициативу по широкой реформе Всемирной таможенной организации (ВТО), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всемирная таможенная организация – межправительственная международная организация, формирующая стандарты и общие действия в области таможенного дела.

Как сообщает Европейская комиссия, инициатива по модернизации поможет укрепить позиции ВТО как ключевого многостороннего учреждения и поможет ей более эффективно реагировать на изменения в сегодняшней постоянно меняющейся международной торговой среде, одновременно поддерживая переход к «зеленым» и цифровым технологиям.

Инициатива ЕС по реформированию Организации будет представлена всем членам ВТО на заседании Совета объединения, которое начнется в пятницу в Брюсселе.

Всемирная таможенная организация насчитывает более 180 членов, включая государства-члены ЕС.

С момента своего создания - 65 лет назад, ВТО не подверглась всесторонней реформе, несмотря на глубокие сдвиги в международной торговле и новые проблемы, с которыми сталкиваются национальные таможенные администрации во всем мире. ЕС занял позицию, согласно которой следует применять более всеобъемлющий и согласованный подход, считают в Еврокомиссии.

В частности, Евросоюз видит необходимость в более четкой расстановке приоритетов в работе ВТО в соответствии с задачами на ближайшие десятилетия, совершенствовании ее управления и процесса принятия решений, а также в ее эффективности.

Инициатива по модернизации, выдвинутая ЕС на этой неделе, принимает форму ряда рекомендаций, которые подчеркивают основные направления деятельности Организации, но в то же время обеспечивают четкое направление ее будущей работы, которое может улучшить ее международный статус и сделать ее более эффективным участником содействия безопасной, надежной и законной торговле.

Предложения ЕС включают в себя трехэтапный подход к стратегической реформе:

Во-первых, ВТО должна уделять больше внимания стратегическим приоритетам, отражающим наиболее важные проблемы 21-го века, в частности, сосредоточиться на цифровизации таможенных служб и использовании данных, в том числе в связи с ростом электронной торговли и обмена информацией; вклад таможни в защиту окружающей среды и экологическую повестку дня; разработка подходов «единого окна», скоординированное управление границами для упрощения таможенного оформления для бизнеса; усиление управления рисками таможенными органами.

Во-вторых, следует продолжить изучение методов управления в ВТО, с тем чтобы Организация могла в полной мере играть свою роль в динамичной международной среде. Необходимо улучшить прозрачность, институциональные процессы и процессы принятия решений, обеспечивая при этом наилучшее использование ресурсов, имеющихся в распоряжении Организации.

В-третьих, следует изучить средства, с помощью которых финансируется ВТО, для обеспечения долгосрочной устойчивости Организации, для улучшения ее положения в глобальной многосторонней архитектуре, особенно после пандемии COVID-19 и в рамках экономического восстановления, говорится в заявлении Еврокомиссии.



