Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Евросоюз поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

    16 Декабря 2021, 16:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала поздравила казахстанцев с 30-летием Независимости, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в сети Twitter Тери Хакала отметила, что 30-летие Независимости - это важная веха в истории государства.

    «Мои самые сердечные поздравления народу Казахстана с этим историческим днем!» - сказала европейский дипломат.

    Кроме того, послы стран Евросоюза в Казахстане выступили с видеопоздравлениями в адрес казахстанцев в сети Youtube. В начале видеоролика Посол ЕС в РК Кестутис Янкаускас на казахском языке озвучил поздравления от имени Европейского Союза.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Внешняя политика Казахстана Евросоюз Общество 30 лет Независимости Поздравления
    Новости по теме
    Новости по теме
    Численность работающих казахстанцев достигла почти 9 миллионов
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    97-летних ветеранов-фронтовиков поздравили в Жамбылской области
    Столичных ветеранов ВОВ поздравили с Днем Победы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров