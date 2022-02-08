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    Евросоюз планирует сократить отставание в производстве полупроводниковых микросхем

    8 Февраля 2022, 22:44

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Еврокомиссия представила всеобъемлющий комплекс мер по обеспечению устойчивости и технологического лидерства в области производства полупроводниковых технологий и приложений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Закон ЕС о чипах (European Chips Act) призван укрепить конкурентоспособность, устойчивость Европы в обеспечении чипами, а также поможет Евросоюзу достичь как цифрового, так и «зеленого перехода».

    Как отметили в Еврокомиссии, недавняя глобальная нехватка полупроводников привела к закрытию заводов в широком спектре отраслей - от автомобилей до медицинских устройств.

    Например, в автомобильном секторе производство в некоторых государствах-членах ЕС сократилось на треть в 2021 году. Стала очевидной глобальная зависимость от очень ограниченного числа производителей в цепи производства полупроводников. Это также продемонстрировало важность полупроводников для всей европейской промышленности и общества, отметили в Еврокомиссии.

    Закон ЕС о чипах будет опираться на «сильные» стороны Европы – ведущие мировые научно-исследовательские и технологические организации и сети, а также множество передовых производителей оборудования – и устранит выявленные недостатки.

    Это приведет к процветанию полупроводникового сектора от исследований до производства и созданию устойчивой цепочки поставок. Закон позволит мобилизовать более 43 млрд евро государственных и частных инвестиций и принять меры по предотвращению, подготовке, прогнозированию и быстрому реагированию на любые будущие сбои в цепочках поставок совместно с государствами-членами и нашими международными партнерами. Это позволит ЕС достичь поставленных целей и удвоить текущую долю на рынке до 20% в 2030 году.

    Закон ЕС о чипах обеспечит Союз необходимыми инструментами, технологическими возможностями, чтобы стать лидером в этой области, помимо исследований и технологий в области проектирования, производства и упаковки передовых чипов, для обеспечения поставок полупроводников и снижения зависимости.

    «Финансирование будет осуществляться по трём направлениям. Первое - поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ грантами в размере от 11 до 12 миллиардов. Второе - выделение 30 миллиардов евро госсредств заводам-производителям. Третье направление - поддержка стартапов данного сектора. Они получат от двух до шести миллиардов евро субсидий», - пояснил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    В настоящее время три четверти мирового объёма производства полупроводников приходится на Юго-Восточную Азию, где 92% чипов нового поколения делают на о-ве Тайвань.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости
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