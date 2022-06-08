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    Евросоюз перейдет на единый стандарт зарядных устройств для гаджетов к 2024 году

    8 Июня 2022, 09:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евросоюз принял решение использовать единый стандарт разъёмов для периферии мобильных устройств. К осени 2024 года зарядки, наушники, колонки, камеры и всё тому подобное должно иметь разъём формата USB-C. Скорость зарядки также будет согласована и стандартизирована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В Брюсселе говорят, что заботятся не только об удобстве для пользователей и сокращении расходов, но и об экологии.

    «Это новое правило позволит сократить более тысячи тонн электронных отходов в год. Можете себе представить, один-единственный закон. И это также значительно сократит выбросы CO2. Это эквивалент 10 млн смартфонов или 2600 тонн сырья. А вы знаете, что сегодня сырьё ценнее, чем когда-либо», - подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

    Крупнейший противник такого решения — Apple - в «Айфонах» используется собственный проприетарный разъём Lightning, от которого теперь для европейского рынка придётся отказаться. По мнению Apple, решение Брюсселя затормозит развитие отрасли и внедрение инноваций.

    Другие критики указывают, что европейский стандарт никак не касается устройств беспроводной зарядки, которые стремительно набирают популярность.

    Правило коснется:

    Мобильных телефонов

    Планшетов

    Наушников

    Переносных игровых устройств

    Портативных колонок

    Ноутбуков оно тоже коснется, но их производителям дадут 40 месяцев на адаптацию производства после вступления в силу новых норм, пишет ВВС News.

    Кроме того, документ должен дать покупателям право выбирать, покупать ли устройство вместе с зарядкой или без нее.

    «Этот закон - часть общих усилий Евросоюза, направленных на то, чтобы товары лучше отвечали принципам устойчивого развития, на сокращение электронных отходов и облегчение жизни потребителям», - говорится в заявлении Европарламента.

    По оценке парламентариев, потребителям это поможет сэкономить до 250 млн евро в год на покупке зарядок, а объем отходов сократится на 11 тыс. тонн в год.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Евросоюз Мировые новости
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